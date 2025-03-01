В Харькове продолжается эвакуация людей из медицинского учреждения, куда попали россияне

В Харькове в ночь на 1 марта 2025 года проводится эвакуация более 50 человек из медицинского учреждения, куда попала армия России.

Об этом заявил в сообщении в соцсетях глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

В поврежденном здании спасатели ликвидируют возгорание. По обновленным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, один ребенок получил ранение стеклом.

В результате одного из попаданий БПЛА "Шахед" в центральной части города повреждено остекление окон в многоквартирном жилом доме, здание автосалона и гипермаркета. Без пострадавших.

Напомним, что ранее в Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога.

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