В Харькове продолжаются бои с российскими оккупантами: враг несет первые потери

В Харькове продолжаются бои с российскими оккупантами: враг несет первые потери

Удалось подвести российскую технику.

В Харьков утром 27 февраля прорвалась российская оккупационная техника, но враг уже несет потери.

Об этом сообщают в Госспецсвязи.

"Уже есть информация о первой подбитой технике российских оккупантов, которая прорвалась в Харьков. Бои продолжаются", — говорится в сообщении.

Кстати, сейчас бои в городе ведутся на Алексеевке в центре и в районе Гидропарка, сообщил советник МВД Антон Геращенко.

"В связи с усложненной оперативной ситуацией в городе транспорт в районе Алексеевки в особое распоряжение не будет ходить", — сообщили в Харьковском горсовете.