В Харькове продолжаются поиски на предприятии, куда попала ракета: под звалами могут быть люди

В Харькове спасатели продолжают искать людей под завалами предприятия, куда 20 марта попала российская ракета. Есть вероятность, что под обломками конструкций могут находиться тела погибших.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В настоящее время продолжаются работы по разборке изуродованных взрывами конструкций здания и расчистке всех этажей от остатков сгоревших изделий из бумаги и ткани", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеского удара по городу накануне произошло разрушение, а также пожар на гражданском производственном предприятии. Известно о пяти погибших и девяти пострадавших. Кроме того, несколько человек считаются пропавшими без вести.

Городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона сообщил, что оккупанты ударили ракетой Х-35. Завтра, 22 марта, в городе будет объявлен день траура.

"Это гражданский объект — полиграфия, (фабрика) мебели. Ни одного военного здесь не было. Раненые и погибшие — это мирные, гражданские люди. Это ужасно", — сказал городской голова.

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Напомним, 20 марта во время воздушной тревоги раздались взрывы, россияне ударили по Харькову. На месте "прилета" возник очень большой пожар.

Впоследствии стало известно, что россияне атаковали предприятие в Харькове. В результате атаки были повреждены восьмиэтажка и производственный цех в Холодногорском районе. Вспыхнула обычная типография, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции.

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