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В Харькове прогремел взрыв: что известно
В области объявлена воздушная тревога.
В пятницу, 23 мая, около 16:01 в Харькове прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщило издание Суспільне.
«В Харькове слышен взрыв, вероятно, за пределами города», — говорится в сообщении.
Напомним, днем 23 мая в Одессе произошли мощные взрывы. Военные предупреждали об угрозе и просили жителей города находиться в укрытиях.
Ранее мы писали, что РФ атаковала Украину баллистикой и «Шахедами».
Стоит отметить, что ночью оккупанты целенаправленно атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры компании «Укрзализныця» на Буковине. В результате удара зафиксированы повреждения, к счастью, пассажиры и работники не пострадали.