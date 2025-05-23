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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Харькове прогремел взрыв: что известно

В области объявлена воздушная тревога.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв / © Associated Press

В пятницу, 23 мая, около 16:01 в Харькове прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщило издание Суспільне.

«В Харькове слышен взрыв, вероятно, за пределами города», — говорится в сообщении.

Напомним, днем 23 мая в Одессе произошли мощные взрывы. Военные предупреждали об угрозе и просили жителей города находиться в укрытиях.

Ранее мы писали, что РФ атаковала Украину баллистикой и «Шахедами».

Стоит отметить, что ночью оккупанты целенаправленно атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры компании «Укрзализныця» на Буковине. В результате удара зафиксированы повреждения, к счастью, пассажиры и работники не пострадали.

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