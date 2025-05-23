Россияне ударили по Чугуеву ракетой: известно о пострадавших и погибшей (обновлено)

В Харькове прогремел взрыв / © Associated Press

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Россияне ударили по Чугуеву ракетой. По предварительной информации, одна женщина погибла, двое мужчин получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Раньше взрывы были слышны и в Харькове. В области объявлена ​​воздушная тревога.

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Напомним, днем 23 мая в Одессе произошли мощные взрывы. Военные предупреждали об угрозе и просили жителей города находиться в укрытиях.

Ранее мы писали, что РФ атаковала Украину баллистикой и «Шахедами».

Стоит отметить, что ночью оккупанты целенаправленно атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры компании «Укрзализныця» на Буковине. В результате удара зафиксированы повреждения, к счастью, пассажиры и работники не пострадали.