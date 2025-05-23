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- Украина
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Россияне ударили по Чугуеву ракетой: известно о пострадавших и погибшей (обновлено)
В Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Россияне ударили по Чугуеву ракетой. По предварительной информации, одна женщина погибла, двое мужчин получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Раньше взрывы были слышны и в Харькове. В области объявлена воздушная тревога.
Напомним, днем 23 мая в Одессе произошли мощные взрывы. Военные предупреждали об угрозе и просили жителей города находиться в укрытиях.
Ранее мы писали, что РФ атаковала Украину баллистикой и «Шахедами».
Стоит отметить, что ночью оккупанты целенаправленно атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры компании «Укрзализныця» на Буковине. В результате удара зафиксированы повреждения, к счастью, пассажиры и работники не пострадали.