В Харькове прогремела серия взрывов

Харьков атакуют / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 13 апреля, в Харькове были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В городе раздались два взрыва. Выясняем ситуацию», — коротко отметил он.

Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что город находится под атакой.

«Враг атакует Харьков. Оставайтесь в укрытии. Предварительно взрывы прогремели в Шевченковском районе города. Выясняем все детали. Угроза с воздуха сохраняется», — написал он.

Ситуация в Украине после пасхального перемирия

С момента окончания пасхального перемирия россияне атаковали Украину 98 ударными БпЛА типа «Shahed», «Гербера», «Италмас „и беспилотниками других типов.

В ночь на 13 апреля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками. В частности, в Черниговском районе в результате вражеской атаки повреждена энергетическая инфраструктура, без электроснабжения остались более 12 тысяч потребителей.

В Запорожской области раздались взрывы. Россияне атаковали промышленную инфраструктуру города.

Из-за ночной атаки на объекте в Кропивницком районе возник пожар.

13 апреля РФ обстреляла Днепровский район. Есть раненый человек и разрушение.

Отметим, Украина и Россия согласились на пасхальное перемирие. Однако 12 апреля россияне терроризировали украинцев.