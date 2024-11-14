В Харькове прохожая случайно разоблачила шпиона России: то, кем оказался мужчина и его объяснения шокируют

В Харькове к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества приговорили доцента кафедры кибербезопасности университета внутренних дел, который шпионил для России. Предателя случайно разоблачила прохожая.

Об этом говорится в приговоре Ленинского районного суда г. Харькова (название суда недекоммунизировано – ред.).

Доцент передавал России данные о военных, оборонных предприятиях и даже своих коллегах

По данным суда, работники университета с марта 2023 года шпионили для России. Он передавал оккупантам данные о блокпостах, военных предприятиях, фортификационных укреплениях.

Предатель также передал россияну информацию о его коллегах-преподавателях из университета и канадских волонтерах. Эти данные оккупантам требовались для нанесения ракетных ударов.

Мужчина заявил, что делал это по идеологическим причинам

На суде мужчина вину не возражал. Он заявил, что общался со знакомым, работающим в российских спецслужбах. Именно ему он передавал всю информацию. Житель Харькова отметил, что шпионил для России добровольно, никаких денег он не получал, а все делал по идеологическим мотивам. Он понимал, что оккупанты могут нанести ракетные удары по Харькову, а данные о своих коллегах он передал, чтобы россияне могли их завербовать.

Шпион отметил, что его разоблачила случайная прохожая, которая заметила его во время фотографирования бронетанкового завода в Харькове. Тогда он скрылся, однако женщина сняла его на видео и передала это спецслужбам.

Жительница Харькова рассказала, как разоблачила шпиона

Жительница Харькова, которая и разоблачила предателя, рассказала, что она заметила, как в октябре 2023 года мужчина фотографирует бронетанковый завод, по которому оккупанты накануне нанесли ракетный удар. Сначала мужчина сказал, что у него разрядился телефон, просил не вызвать полицию, потому что "у него больная мать", а впоследствии скрылся. Однако она сняла его на видео и сообщила обо всем правоохранителям и СБУ.

Приговор суда

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч.2 ст.111 УК Украины. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

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