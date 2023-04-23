В Харькове произошел пожар на заправке: взорвались цистерны с газом

В Харькове загорелся пожар после взрыва на автозаправке в районе Новой Баварии.

Пожар в Харькове вспыхнул, когда РФ наносил удары по городу, но причина пожара может быть не связана с атакой армии российских захватчиков.

Об этом сообщает Общественное. Харьков.

Никакие воронки или следы взрыва ракеты вокруг АЗС полицейские и работники ГСЧС не нашли, сообщают журналисты. На самой заправке не видно никаких воронок или обломков ракеты. Не нашли следов попадания ракеты спасатели и в расположенной рядом лесополосе.

Неофициально следователи утверждают, что взрыв цистерны с газом на заправке, вероятно, не был связан с ракетными обстрелами РФ.

Возгорание произошло 22 апреля около 22:00, когда в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Пожар произошел на заправке "УкрГазДобычи". Взорвались цистерны с газом, рассказал спикер спасателей Харьковщины Евгений Василенко. По его словам, раненых в результате взрыва и пожара нет. Точную причину взрыва специалисты еще устанавливают.

Напомним, что в результате ракетного удара РФ по Котлярам под Харьковом повреждены частные дома и авто. Очевидцы рассказали о последствиях ракетного удара.

Ранее сообщалось, что российские захватчики, вечером, 22 апреля, обстреляли город Харьков.

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