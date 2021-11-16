В Харькове произошел пожар в жилом доме: эвакуировали жителей четырех подъездов

Никто не пострадал.
Мощный пожар произошел в жилом доме Харькова: эвакуировали жителей четырех подъездов.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок16 ноября.
Вспыхнуло на верхних этажах пятиэтажки на ночь. По предварительной информации, никто не пострадал. Спасатели эвакуировали жителей четырех подъездов, которым угрожал огонь.
На видео, которое в соцсетях размещают харьковчане, видно, что огнем охватило несколько квартир и площадь крыши здания. Известно о не менее полутысячи выгоревших квадратных метров. На место пожара стянули около двадцати единиц спасателей техники, бригады скорой и полиции.
Под утро огонь в основном месте возгорания удалось ликвидировать. Впрочем, как сообщают в местных пабликах, до сих пор тлеет крыша дома. Причины возгорания будут выяснять специалисты.
Как сообщалось, в Кременчуге Полтавской области 13 ноября произошел пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Из-за разгерметизации задвижки печи подогрева нефтепродуктов произошла их утечка на площади около двух квадратных метров, без дальнейшего горения.
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