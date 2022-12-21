В Харькове произошел взрыв в многоэтажке из-за электробатареи

В Харькове в квартире взорвалась электрическая батарея.
В Харькове поздно вечером 20 декабря произошел сильный взрыв в одной из квартир многоэтажного дома – взорвалась электробатарея.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.
По предварительной информации произошел взрыв бытовой электрической батареи, которую заряжал хозяин с помощью зарядного устройства. Что именно вызвало взрыв и какой это был тип батареи, выясняется.
В результате взрыва в квартире выбиты стекла на окнах и возник пожар, охвативший домашние вещи на площади 15 кв.м.
Огонь потушили в течение часа, никто из людей не получил ранений.
Напомним, в Киеве второй раз за сутки раздался взрыв в ЖК "Комфорт Таун". По словам местных жителей, на этот раз загорелся и взорвался генератор.
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