В Харькове произошел взрыв в многоэтажке из-за электробатареи

В Харькове в квартире взорвалась электрическая батарея.

В Харькове поздно вечером 20 декабря произошел сильный взрыв в одной из квартир многоэтажного дома – взорвалась электробатарея.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

По предварительной информации произошел взрыв бытовой электрической батареи, которую заряжал хозяин с помощью зарядного устройства. Что именно вызвало взрыв и какой это был тип батареи, выясняется.

В результате взрыва в квартире выбиты стекла на окнах и возник пожар, охвативший домашние вещи на площади 15 кв.м.

Огонь потушили в течение часа, никто из людей не получил ранений.

Напомним, в Киеве второй раз за сутки раздался взрыв в ЖК "Комфорт Таун". По словам местных жителей, на этот раз загорелся и взорвался генератор.

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