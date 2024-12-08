В Харькове произошел взрыв возле отдела полиции: что известно

Взрывом поврежден фасад здания.
В воскресенье, 8 декабря, около 17:00 в Слободском районе Харькова раздался взрыв возле территориального отдела полиции.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
Предварительно установлено, что неизвестное взрывное устройство сдетонировало вблизи центрального входа в административное здание.
Взрывом поврежден фасад, пострадавших нет.
Специалисты взрывотехнического управления полиции и работники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия.
Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве диверсанты применяют взрывчатку против военных и полицейских, в течение ноября было зафиксировано несколько таких инцидентов.
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