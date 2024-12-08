В Харькове произошел взрыв возле отдела полиции: что известно

В воскресенье, 8 декабря, около 17:00 в Слободском районе Харькова раздался взрыв возле территориального отдела полиции.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Предварительно установлено, что неизвестное взрывное устройство сдетонировало вблизи центрального входа в административное здание.

Также читайте В центре Киева хотели взорвать полицейских: момент сняли скрытые камеры

Взрывом поврежден фасад, пострадавших нет.

Специалисты взрывотехнического управления полиции и работники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия.

Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве диверсанты применяют взрывчатку против военных и полицейских, в течение ноября было зафиксировано несколько таких инцидентов.

Читайте также: