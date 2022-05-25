В Харькове произошла перестрелка: трое мужчин погибли

В Холодногорском районе Харькова 25 мая неизвестный начал стрелять с автомата.

В результате перестрелки погибли трое мужчин.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

"25 мая в 20:50 в дежурную часть ГУНП в Харьковской области поступила информация, что в Холодногорском районе города Харькова неизвестный стреляет из автомата", — говорится в сообщении.

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На задержание злоумышленника направились полицейские полка полиции особого назначения, управления уголовного розыска, территориального подразделения. Мужчину сразу же нашли и обезвредили.

На место происшествия прибыли руководство главка, две следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория. Следователи собирают вещественные доказательства, которые будут направленные на экспертное исследование.

"Устанавливаются обстоятельства происшествия, личности участников перестрелки. Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

За совершенное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, российские войска в Харьковской области перешли к обороне захваченных позиций, однако продолжают обстреливать населенные пункты области. Оккупанты также устроили террор местных мирных жителей.

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