Стрельба в Харькове

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Вечером 22 ноября в Харькове произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

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По информации правоохранителей, сообщение о стрельбе поступило в полицию около 18:20. По прибытии на место происшествия полицейские обнаружили мужчину с явными признаками насильственной смерти.

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Следователи и оперативники проводят первоочередные следственные и розыскные мероприятия. Они выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают лиц, причастных к убийству.

В городе была объявлена специальная полицейская операция. Других подробностей происшествия правоохранители пока не сообщают.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области в селе Неверков женщина обратилась к правоохранителям и сообщила, что обнаружила своего соседа мертвым в луже крови.

Мы ранее информировали, что в Киевской области задержали 16-летнюю девушку, подозреваемую в умышленном убийстве 21-летнего офицера.

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