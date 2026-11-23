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В Харькове произошла стрельба: мужчину нашли мертвым, в городе объявили спецоперацию
Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства и разыскивают причастных к преступлению.
Вечером 22 ноября в Харькове произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
По информации правоохранителей, сообщение о стрельбе поступило в полицию около 18:20. По прибытии на место происшествия полицейские обнаружили мужчину с явными признаками насильственной смерти.
Следователи и оперативники проводят первоочередные следственные и розыскные мероприятия. Они выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают лиц, причастных к убийству.
В городе была объявлена специальная полицейская операция. Других подробностей происшествия правоохранители пока не сообщают.
Ранее сообщалось, что в Ровенской области в селе Неверков женщина обратилась к правоохранителям и сообщила, что обнаружила своего соседа мертвым в луже крови.
Мы ранее информировали, что в Киевской области задержали 16-летнюю девушку, подозреваемую в умышленном убийстве 21-летнего офицера.