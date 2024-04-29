В Харькове произошло переименование станций метро — Терехов

В Харькове две станции метро "Пушкинская" и "Южный вокзал" теперь имеют новые названия.

Об этом заявил городской голова Игорь Терехов.

Так, станция метро "Пушкинская" теперь носит название "Ярослава Мудрого", а "Южный вокзал" – "Вокзальная".

Тем временем стало известно, что власти Киева не будут демонтировать арку "Свободы украинского народа". Как объяснили, смысл арки переосмыслен, а пространство у нее получит новую концепцию.

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