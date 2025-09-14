ТСН в социальных сетях

Украина
102
1 мин

В Харькове произошло ДТП: есть жертва, немало пострадавших

В Киевском районе Харькова в субботу, 13 сентября, произошла авария, в результате которой погибли три человека.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

В Харькове 13 августа произошло смертельное ДТП . Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Детали аварии

Как детализировали в ведомстве, авария произошла 13 сентября около 22:50 по улице Тюринской.

«Водитель автомобиля Renault не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный столб. В результате столкновения 36-летний водитель погиб, 19, 23, 28-летние пассажиры с травмами разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение», — сообщили правоохранители.

Из-за нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта возбуждено уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Ранее в Одесской области произошло жуткое ДТП. К сожалению, погиб мужчина.

Авария произошла с участием мотоблока с полуприцепом. На нем находился 33-летний водитель и два пассажира — его 33-летняя жена и 54-летний дядя. Во время движения произошло разъединение полуприцепа с мотоблоком. Из-за инцидента пассажир получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он умер до приезда скорой. В свою очередь, супруги не пострадали».

Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

102
