В Харькове произошло необычное ДТП с бронетранспортером: фото

Военный БТР съехал с платформы во время транспортировки.
В понедельник, 15 ноября, в Харькове случилась авария во время движения тягача с платформой, на которой транспортировали старенький БТР-60.
Фото с места необычного ДТП опубликовали в Telegram-канале Apnews.
Как видно на опубликованных кадрах, бронетранспортер частично съехал с платформы, на которой его перевозили. ДТП произошло возле культурно-делового центра "Новая Бавария" в одноименном районе города.
"Последние БТР-60 были выпущены еще в 1980-х годах. Кажется, наш старичок решил сойти с дистанции”, — отметили в подписи к опубликованным кадрам.
Напомним, ранее специалисты государственного предприятия "Николаевский бронетанковый завод" успешно завершили выполнение контракта и передали государственному заказчику партию восстановленных БТР-80 с улучшенными тактико-техническими характеристиками.
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