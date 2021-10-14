В Харькове простились с лидером группы "Мертвий півень": друзья думали, что его смерть — глупый шутка

В Харькове простились с лидером группы "Мертвий півень": друзья думали, что его смерть — глупый шутка

Смерть Миська наступила из-за инфаркта.

Проститься с соучредителем группы "Мертвий півень" Миськом Барбарой в Свято-Дмитриевского храма в Харькове приехали несколько десятков человек — журналисты, музыканты, артисты.

Об этом информирует Суспильне.Харкив.

На прощание с Барбарой собрались и его друзья и коллеги.

Ведущий и музыкант Роман Чайка, который играл в "Мертвому півні" рассказал, что узнал о смерти Миська после своего эфира и сначала не поверил: "Думал, это какая-то глупая шутка".

"Мисько был Мистком всегда, — сказал Чайка. — Он был одинаковым за сценой и на сцене".

По словам Романа, участники группы думали о новых проектах.

"Мы даже как-то думали, а давайте, может, подумаем, как это должно быть — не раз возвращение на один концерт, но что-то чуть больше. Много недосказанного, это было все в идеях, фразах, как говорил Мисько, на вопрос, вы еще будете вместе с "Мертвим півнем" выступать, он говорил: никогда не говори "никогда". Человек может все, что хотите, запланировать. Бог поменяет", — добавил Чайка.

По словам врачей, смерть Миська наступила из-за инфаркта.

Городская Барбару, внезапно умершего 11 октября, похоронили в Харькове на кладбище № 2.

Михаил Барбара родился 14 ноября 1971 во Львове. В 1989 году стал одним из основателей группы "Мертвий півень". Эта группа была популярена в 90-х годах, известные песни — "Мы умрем не в Париже", "Бютифул Карпаты". Михаил Барбара известен еще и как актер, несколько десятилетий до последнего времени он играл в харьковском театре "Арабески".

Напомним, на 83-м году жизни умер известный украинский народный синоптик Леонид Горбань.

Новости Украины: в Харькове простились с известным певцом и актером Миском Барбарой

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