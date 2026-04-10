В Харькове пьяная пенсионерка напала с ножом на молодую пару из-за собственной выдумки (фото)

Нападение с ножом / Иллюстративное фото / © ТСН

В Харькове 62-летняя пенсионерка навеселе устроила кровавую резню в подъезде, обвинив незнакомцев в краже. Нападающая нанесла ранения паре молодых людей и пыталась их добить в квартире.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Инцидент произошел 15 февраля. В течение дня женщина употребляла алкоголь у себя дома. После этого пенсионерка взяла нож и отправилась по адресу, где, как она считала, проживали люди, которые ее обокрали.

Дверь открыли 25-летний мужчина и его 27-летняя сожительница. Несмотря на то, что они были ей незнакомы, женщина начала конфликт и требовала возврата якобы похищенного имущества.

Впоследствии злоумышленница дважды ударила мужчину ножом в ногу. Когда тот пытался защититься и приказал сожительнице бежать, нападающая переключилась на 27-женщину и ранила ее ножом в живот.

Пострадавшие пытались спрятаться в квартире, однако злоумышленница забежала за ними, пытаясь довести преступление до конца. Раненому мужчине удалось отобрать у нападающей нож. Нападение остановил неравнодушный житель дома.

Правоохранители задержали женщину и сообщили ей о подозрении, после чего суд взял фигурантку под стражу на время следствия. Теперь прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт по факту законченного покушения на убийство двух или более лиц.

Нож, с которым харьковчанка напала на пару незнакомцев / © Харьковская областная прокуратура

К слову, в Винницкой области мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы за убийство пенсионерки и поджог ее дома. Трагедия произошла в июне 2025 года: во время застолья гость задушил знакомую подушкой, потому что испугался ее «магических способностей» и обид. Чтобы скрыть преступление, он устроил пожар в трех местах и скрылся на такси.