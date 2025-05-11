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- Украина
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В Харькове работник ТЦК избил мужчину во время проверки документов — соцсети
В Харькове работник ТЦК неожиданно ударил кулаком в живот парня.
В Харькове произошел конфликт во время мобилизационных мер: во время проверки документов работник ТЦК ударил кулаком в живот парня.
Об этом пишет местный телеграмм-канал «Харьков life».
«У парня проверяли документы. Во время разговора его ударили кулаком, а спустя некоторое время посадили в бус и увезли», — говорится в сообщении.
В кадре присутствуют пять сотрудников ТЦК, при этом полицейских на видео не видно.
Харьковский ОТЦК на инцидент пока не отреагировал.
Напомним, что в Харькове работники ТЦК автомобилем сбили велосипедиста.