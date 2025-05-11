Скриншот с видео драки

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В Харькове произошел конфликт во время мобилизационных мер: во время проверки документов работник ТЦК ударил кулаком в живот парня.

Об этом пишет местный телеграмм-канал «Харьков life».

«У парня проверяли документы. Во время разговора его ударили кулаком, а спустя некоторое время посадили в бус и увезли», — говорится в сообщении.

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В кадре присутствуют пять сотрудников ТЦК, при этом полицейских на видео не видно.

Дата публикации 15:36, 11.05.25 Количество просмотров 44 Конфликт во время оповещения: сотрудник ТЦК дважды ударил в живот парня

Харьковский ОТЦК на инцидент пока не отреагировал.

Напомним, что в Харькове работники ТЦК автомобилем сбили велосипедиста.