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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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2207
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В Харькове работник ТЦК избил мужчину во время проверки документов — соцсети

В Харькове работник ТЦК неожиданно ударил кулаком в живот парня.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Скриншот с видео драки

Скриншот с видео драки

В Харькове произошел конфликт во время мобилизационных мер: во время проверки документов работник ТЦК ударил кулаком в живот парня.

Об этом пишет местный телеграмм-канал «Харьков life».

«У парня проверяли документы. Во время разговора его ударили кулаком, а спустя некоторое время посадили в бус и увезли», — говорится в сообщении.

В кадре присутствуют пять сотрудников ТЦК, при этом полицейских на видео не видно.

Харьковский ОТЦК на инцидент пока не отреагировал.

Напомним, что в Харькове работники ТЦК автомобилем сбили велосипедиста.

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