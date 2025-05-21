В Харькове работник ТЦК ударил мужчину в живот: как накажут военного

Скриншот с видео драки / © Facebook/Полиция Харьковщины

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В Харькове сообщили о подозрении работнику местного РТЦК и СП, ударившему мужчину кулаком в живот во время проверки документов.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

«Установлено, что инцидент произошел в Харькове во время работы мобильной группы по уведомлению военнообязанных. В ходе общения с местным жителем между ним и одним из работников территориального центра комплектования и социальной поддержки возник словесный конфликт, в ходе которого военнослужащий ударил мужчину», — говорится в сообщении.

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Правоохранители зарегистрировали происшествие в Едином реестре досудебных расследований. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Личность потерпевшего — местного учителя истории — установлена. Он обратился в полицию с заявлением о совершении преступления. По результатам следственных действий, работнику ТЦК и СП сообщили о подозрении. Ему грозит до пяти лет ограничение свободы.

Дата публикации 15:36, 11.05.25 Количество просмотров 733 Конфликт во время оповещения: сотрудник ТЦК дважды ударил в живот парня

Напомним, что в воскресенье, 11 мая, в Харькове во время проверки документов работник ТЦК неожиданно ударил кулаком в живот парня.

В ТЦК утверждают, что конфликт возник «в результате провокационных действий со стороны гражданина».

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За избитого парня, который, как оказалось, является учителем и имеет законное право на отсрочку, даже вступился мэр Харькова Терехов.