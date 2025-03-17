В Харькове работники ТЦК автомобилем сбили велосипедиста: как они это объяснили (видео)

В ТЦК уверяют, что наезд совершили случайно, и их работники остановили автомобиль, чтобы не "бусифицировать" парня, а якобы "оказать необходимую помощь".

В Харькове работники ТЦК за рулем авто во время движения сбили велосипедиста.

Соответствующее видео появилось в местных Telegram-каналах.

На кадрах видно, как велосипедист едет по дороге. Как вдруг, из-за поворота выезжает автомобиль на военных номерах и "подрезает" парня. Тот падает на землю, бросает велосипед и бросается наутек. Пока мужчины в форме вышли из машины, он уже скрылся.

В Харькове работники ТЦК снова сбили велосипедиста

Реакция ТЦК

В Харьковском областном ТЦК признают, что факт наезда действительно был, но уверяют, что это произошло из-за узкой дороги.

Там подтвердили, что ДТП произошло накануне во время передвижения мобильной группы оповещения по городу.

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"По предварительной информации, гражданин двигался на велосипеде посреди проезжей части узкой дороги и совершил маневр в направлении автомобиля, по которому передвигались военнослужащие. В результате этого водитель транспортного средства на сложном участке дороги (поворот, усложненный припаркованным автомобилем) совершил непреднамеренный наезд на велосипедиста".

В ТЦК уверяют, что их работники остановили автомобиль, чтобы не "бусифицировать" парня, а якобы "оказать необходимую помощь".

По этому факту руководством Харьковского областного ТЦК и СП назначено служебное расследование.

"Факт наезда не отрицается, однако подчеркиваем, что речь идет о непреднамеренном событии, которое произошло при сложных условиях дорожной обстановки. Компетентные органы в пределах своих полномочий установят все обстоятельства инцидента и дадут правовую оценку действиям каждого из участников дорожного движения", — говорится в сообщении ТЦ.

Что пишут в соцсетях на заявление ТЦК

В местном паблике "Харьков 1654" утверждают, что речь идет не о дороге, а о въезде в гаражи.

"Там нет ни одной дороги, с теми ямами там быстрее 5 км в час не проехать.

Еще кроме въезда в гаражи больше в принципе никуда не проехать, поскольку дальше лишь узкий проход для пешеходов. А парня все-таки догнали и забрали. Больше его никто не видел. Информации о нем нет", – говорится в сообщении.

UPD: Продолжение истории попало на видео

На новом видео, однако с другого ракурса видна та же дорога, место и машина ТЦК. Сам момент сбивания на камеры не попал, но видно, как парень сбегает с места происшествия. Предыдущее видео на этом заканчивается, однако в новом – продолжение истории.

На кадрах можно увидеть, что парень убегает за гаражи на пустырь. За ним бежит работник ТЦК, а затем подъезжает та самая белая машина на военных номерах, из которой выходят еще несколько военных. Парня задерживают и ведут к автомобилю. Две женщины и дедушка, проходившие рядом, пытались его "отбить". Сам велосипедист тоже предпринял попытку побега, однако, в конце концов, его посадили в машину и увезли.

В Харькове работники ТЦК на авто сбили велосипедиста: продолжение истории попало на видео

Напомним, что схожий инцидент уже случался в Харькове три недели назад. Тогда один из работников ТЦК столкнул парня с велосипеда во время движения. Правда, представители ТЦК тогда были пешком.

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