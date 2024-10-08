В Харькове работники ТЦК хотели мобилизовать "пьяного мужчину, который болеет эпилепсией": кого наказали

Мужчина утверждал, что он проходил ВЛК в состоянии алкогольного опьянения.

В Харькове к 3 годам и 6 месяцов лишения свободы приговорили мужчину, отказавшегося от мобилизации. На суде он и его мать утверждали, что подсудимый не может служить из-за эпилептических приступов.

Об этом говорится в приговоре Ленинского районного суда города Харькова (название суда недекоммунизировано – ред.).

По данным суда, в сентябре 2023 года мужчину сочли годным к мобилизации и дали ему повестку, однако житель Харькова уклонился от службы в армии.

На суде мужчина вину возразил. Он заявил, что работники ТЦК доставили его для прохождения ВВК, когда тот был пьян. Он якобы объяснял медикам, что имеет эпилептические приступы, однако его все равно сочли годным. Поэтому он выключил телефон и не пришел в ТЦК.

Мать мужчины утверждала, что у ее сына с 2019 года начались эпилептические приступы и он обращался за медицинской помощью.

Медики подтвердили, что у подсудимого "хроническое психическое заболевание в форме синдрома зависимости вследствие употребления алкоголя".

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Приговор суда

Читайте также: