В Харькове работники ТЦК в балаклавах сразились с гражданскими: в ход пошли кастет и пистолет (видео)

Работники ТЦК были в балаклавах и скрывали свое лицо.

В Харькове 14 марта во время мобилизационных мероприятий возник конфликт между военнослужащими ТЦК и двумя гражданскими, в результате чего один из военных открыл огонь из травматического пистолета.

В местных Telegram-каналах распространили видеоконфликт.

На кадрах видно, как один человек лежит на земле, а другой окружили люди в военной форме. Заметим, что военных ТЦК было как минимум 5 человек. Один из ТЦКшников копал ногами лежащего гражданского, а другой достал пистолет и несколько раз открыл огонь возле другого гражданского, сопротивлявшегося. Мужчина в штатском восклицал, что якобы недавно вернулся с фронта и не имеет одной почки.

На вопрос стоящей рядом женщины, в чем причина стычки, один из мужчин в форме отвечает: "Чего они бегают?" и показывает лицо с разбитым носом и следами крови.

Также на кадрах видно, как один из ТЦКшников толкнул и ударил еще одного мужчину, уже очевидно пенсионного возраста, пытавшегося вмешаться в схватку.

Заметим, что работники ТЦК почему-то были в балаклавах и скрывали свое лицо.

В Харькове работники ТЦК в балаклавах подрались с гражданскими

Что говорят в полиции

Полиция Харькова сообщила, что начала уголовное производство по факту потасовки между работниками РТЦК и СП и гражданскими мужчинами.

Правоохранители заметили в социальных сетях распространяющихся видео с избиением гражданских граждан работниками ТЦК, но без указания предпосылок конфликта.

"По предварительной информации, во время проведения мероприятий по мобилизации населения двое гражданских лиц проявили агрессию и оказали физическое сопротивление действиям военнослужащих. Один из мужчин нанес удар кастетом по лицу работнику ТЦК и СП, что привело к стычке", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что один из гражданских имел кастет

В ответ работник ТЦК и СП, имея соответствующее разрешение, применил оружие травматического действия, произведя несколько выстрелов в землю для предотвращения дальнейшего развития конфликта.

Продолжаются следственные действия с привлечением всех участников инцидента, свидетелей и очевидцев. Окончательную правовую оценку действиям всех участников дадут после завершения досудебного расследования.

Позиция ТЦК

В ТЦК также утверждают, что конфликт возник во время проверки документов у двух гражданских лиц. Один из гражданских мужчин, вероятно кастетом, ударил в лицо военнослужащего ТЦК. В ответ один из военных произвел несколько выстрелов в землю из зарегистрированного за ним оружия травматического действия.

"Руководство Харьковского ОТЦК и СП оказывает всестороннюю поддержку следствию и проводит собственное служебное расследование. В настоящее время установлены факты недопустимого поведения и дискредитирующих действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки", – говорится в сообщении.

Руководство Харьковского ТЦК и СП и причастного РТЦК признают нарушение, некорректное и эмоциональное поведение подчиненного военного.

"В связи с этой ситуацией проводятся дополнительные занятия с личным составом групп оповещения, усилен контроль за соблюдением этических норм и знанием законодательства военнослужащими, осуществляющими уведомления граждан", – отметили в пресс-службе.

В дело вмешался нардеп

Народный депутат Александр Бакумов, избранный от 173 мажоритарного округа в Харькове, сообщил в своем Telegram-канале, что уже проинформировал министра внутренних дел и правительство о "о нападении на гражданских в Харькове с применением огнестрельного оружия неустановленными лицами в балаклавах".

Ранее сообщалось, что в Харькове 16-летний парень получил химический ожог глаз во время конфликта с ТЦК.

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