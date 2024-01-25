В Харькове ракета убила жену и 8-летнюю дочь украинского регбиста, служащего в ВСУ (фото)

Ракета попала в многоэтажку.
Во время ракетного удара по Харькову с утра 23 января погибла семья украинского регбиста клуба Легион XIII Владимира Машкина, который сейчас служит в ВСУ
Об этом сообщило Управление по делам молодежи и спорта Харьковской ОО.
Российская ракета попала в дом, где жил Владимир со своей семьей. В ходе атаки погибли жена и 8-летняя дочь спортсмена. В результате взрыва была полностью разрушена квартира.
"Тяжелое известие о гибели семьи застало Владимира, который с начала военной агрессии врага пошел добровольцем в ряды ВСУ, на службе", — подчеркнули в ОВА.
Напомним, 23 января российская армия трижды атаковала город Харьков ракетами : ночью, утром и поздно вечером. Оккупанты ударили по жилому сектору города и гражданской инфраструктуре.
Во время утреннего ракетного удара ракета попала прямо в подъезд многоэтажки. Погибли десять человек. В частности, под завалами многоэтажки нашли тело девочки. Также погибла ее мама.