В Харькове ракета ударила неподалеку от школы: фото гигантской воронки

Воронка в Харькове из-за попадания баллистической ракеты / © Игорь Терехов, мэр Харькова

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Во время атаки на Харьков утром 2 июня одна баллистическая ракета попала возле многоэтажки, другая — в нескольких десятках метров от школы. На месте образовалась огромная воронка.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Две баллистические ракеты утром прилетели прямо в жилой район Харькова. Одна — возле многоэтажного дома, другая — ударила в дорогу, буквально в нескольких десятках метров от школы.

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«Когда стоишь возле этой воронки — осознаешь, насколько все могло быть иначе. Еще несколько метров — и удар пришелся бы в дом. Еще несколько минут — и на дороге уже были бы машины, автобусы. Это настоящее чудо, что обошлось без жертв», — говорится в заявлении Терехова.

Он проинформировал, что коммунальные службы уже работают и заверил, что дорога обязательно будет восстановлена.

Воронка в Харькове на месте попадания баллистической ракеты / © Игорь Терехов, мэр Харькова

Напомним, рано утром 2 июня российские войска ударили по Харькову баллистическими ракетами. Повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и авто, есть пострадавшие.

По последним данным, из-за этой атаки на Харьков пострадали шесть человек

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