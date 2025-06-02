- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 266
- Время на прочтение
- 1 мин
В Харькове ракета ударила неподалеку от школы: фото гигантской воронки
Мэр Игорь Терехов сообщил, что лишь чудом удар не пришелся на многоэтажку или на дорогу с транспортом.
Во время атаки на Харьков утром 2 июня одна баллистическая ракета попала возле многоэтажки, другая — в нескольких десятках метров от школы. На месте образовалась огромная воронка.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Две баллистические ракеты утром прилетели прямо в жилой район Харькова. Одна — возле многоэтажного дома, другая — ударила в дорогу, буквально в нескольких десятках метров от школы.
«Когда стоишь возле этой воронки — осознаешь, насколько все могло быть иначе. Еще несколько метров — и удар пришелся бы в дом. Еще несколько минут — и на дороге уже были бы машины, автобусы. Это настоящее чудо, что обошлось без жертв», — говорится в заявлении Терехова.
Он проинформировал, что коммунальные службы уже работают и заверил, что дорога обязательно будет восстановлена.
Напомним, рано утром 2 июня российские войска ударили по Харькову баллистическими ракетами. Повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и авто, есть пострадавшие.
По последним данным, из-за этой атаки на Харьков пострадали шесть человек