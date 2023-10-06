В Харькове ракетным ударом РФ повреждено более 70 зданий — горсовет

Больше всего повреждено жилых домов в центральной части города.

В результате ракетных обстрелов армией РФ центральной части города Харькова повреждены 72 здания. Из них – 69 жилых дома.

Об этом сообщили в Telegram-канале Харьковского городского совета.

"По предварительным подсчетам, повреждено 681 окно в квартирах и 107 — в местах общего пользования, четыре кровли. Оконные проемы закрывают ОСБ-плитами”, — говорится в сообщении.

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В настоящее время харьковские коммунальщики обследовали 12 зданий, работы продолжаются.

От последствий ударов в центральной части Харькова нужно расчистить дороги, тротуары и дворы.

Напомним, в пятницу, 6 октября, в Харькове раздались взрывы. Российские оккупанты обстреляли город ракетами. Случилось это в 6:46 утра.

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