В Харькове ракеты попали в два района: повреждено более 20 домов, есть пострадавшие

Пожар, взрыв / © ТСН.ua

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Российские ракеты ночью 8 июля ударили по Основянскому и Немышлянскому районам Харькова. В результате атаки повреждено более 20 частных домов, храм, автомобили и сеть уличного освещения.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов .

По его словам, зафиксировано попадание ракет в Основянском и Немышлянском районах города. Последствия удара по Основянскому району еще уточняются.

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В Немышлянском районе в результате ракетного удара повреждено более 20 частных домов, остекление окон храма, сеть уличного освещения и пять автомобилей. На месте работают все профильные службы.

Предварительно известно о двух пострадавших. По информации городского головы, они подверглись острой реакции на стресс. Информация о последствиях атаки уточняется.

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Напомним, российские войска посреди дня атаковали беспилотником многоэтажное здание в Запорожье. Вражеский БпЛА попал в многоэтажку в одном из районов города. После удара произошел пожар.

Также ночью 6 июля Россия массированно атаковала ракетами Киев . Попадание зафиксировали в нескольких районах. Россияне снова били по жилой застройке.

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