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В Харькове ранены десятки жителей, есть погибшая: статистика последствий "русского мира" (видео)

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В Харькове ранены десятки жителей, есть погибшая: статистика последствий "русского мира" (видео)

Количество раненых и погибших может измениться.

После последнего обстрела города Харькова в больницы поступил 31 человек с ранениями разной степени тяжести. Одна женщина умерла.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Поскольку обстрел закончился недавно, количество раненых может измениться, а количество погибших будет сообщено позже.

Всего за последние сутки в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова и городской клинической многопрофильной больницы №25 доставлены 44 раненых. Из них умерли 7 человек.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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