В Харькове ранены десятки жителей, есть погибшая: статистика последствий "русского мира" (видео)

В Харькове ранены десятки жителей, есть погибшая: статистика последствий "русского мира" (видео)

Количество раненых и погибших может измениться.

После последнего обстрела города Харькова в больницы поступил 31 человек с ранениями разной степени тяжести. Одна женщина умерла.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Поскольку обстрел закончился недавно, количество раненых может измениться, а количество погибших будет сообщено позже.

Всего за последние сутки в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова и городской клинической многопрофильной больницы №25 доставлены 44 раненых. Из них умерли 7 человек.