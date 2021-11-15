В Харькове расследуют врачебную ошибку акушер-гинеколога, из-за которой умерли двое новорожденных

Из-за ошибки врача скончались две новорожденные суррогатной матерью девочки.

В Харькове суд продлил сроки досудебного расследования по поводу акушерки, подозреваемой в сознательном нарушении правил, повлекших смерть двух детей.

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Об этом говорится в решении Киевского районного суда Харькова, сообщает Depo.Харьков.

В суд с ходатайством о продлении срока досудебного расследования по уголовному производству по ч. 2 ст. 140 УК Украины (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей в результате небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего), обратились правоохранители.

Подозреваемой по этому делу проходит акушер-гинеколог, репродуктолог медицинского центра "Мини-Экз центр" (г. Киев).

Следствием установлено, что 7 марта 2019 года врач неправильно выполнила программу вспомогательных репродуктивных технологий суррогатного материнства, неправильно отобрала суррогатную мать и неправильно провела процедуры переноса эмбрионов в матку, тем самым нарушив регламенты и приказы Минздрава Украины от 9 сентября 2012 года.

В сентябре этого года суррогатная мать, которая вынашивала детей и имела отрицательный резус фактор крови, на 28 неделе беременности родила путем кесарева сечения двоих девочек с ІІ группой крови (резус – положительный). Из-за резус-конфликта и гемолитической болезни у новорожденных, которые имели иммунные водянки плода, обе девочки через несколько дней умерли.

Согласно заключению комиссионной судмедэкспертизы, смерть новорожденных наступила в результате несоответствия осуществления в 2019 году программы вспомогательных репродуктивных технологий суррогатного материнства в медицинском центре "Мини Экз Центр".

Также в материалах следствия говорится, что группа медиков, среди которых и обвиняемая, незаконно заключали соглашения о рождении детей для иностранцев суррогатными матерями в Украину и в дальнейшем вывозили их за границу.

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Изучив материалы дела, суд постановил удовлетворить ходатайство и продлить сроки досудебного расследования до четырех месяцев – до конца ноября.

Напомним, что в американском штате Калифорния в понедельник, 8 ноября, супруги из Лос-Анджелеса подали в суд на репродуктивную клинику из- за получения эмбриона от другой пары.

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