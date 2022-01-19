В Харькове рассматривают ходатайство о продлении срока ареста "мажора" на Infiniti, совершившего смертельное ДТП

В Харькове рассматривают ходатайство о продлении срока ареста "мажора" на Infiniti, совершившего смертельное ДТП

Защита подозреваемого в ДТП по проспекту Гагарина Николая Харьковского просит рассматривать дело в суде в закрытом режиме.

В Харькове суд рассматривает сегодня ходатайство о продлении срока пребывания под стражей 16-летнего Николая Харковского, который за рулем Infiniti совершил смертельное ДТП на проспекте Гагарина.

Об этом сообщает "Суспільне".

Защита подозреваемого в ДТП на проспекте Гагарина Николая Харьковского просит рассматривать дело в суде в закрытом режиме. Ответное ходатайство сегодня, 19 января, заявила защитница подростка Инна Данилова.

Она обосновала это тем, что ее подзащитный несовершеннолетний, а она постоянно получает угрозы от неизвестных.

"С учетом вышеприведенного прошу вас проводить все судебные заседания по уголовному производству в отношении Харьковского Николая Михайловича, в том числе и сегодняшнее заседание по моему подзащитному, а именно рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей в закрытом режиме — с учетом того, что мой подзащитный является несовершеннолетним лицом, а также прошу обеспечить мне как адвокату, который является непосредственно участником указанного уголовного производства, безопасности", — сказала Данилова.

Николай Харьковский поддержал своего адвоката, а родственники погибшего в ДТП водителя высказались против. Прокурор Иван Семинякин сказал, что рассмотрение меры пресечения может быть открытым.

Судья Ирина Блага пошла в совещательную комнату на 30-40 минут — решать, делать ли рассмотрение закрытым.

Напомним, что ранее в Харькове судья, которая должна рассматривать дело 16-летнего виновника аварии, заявила о самоотводе.

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