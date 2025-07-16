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- Украина
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В Харькове растет количество пострадавших в результате российской атаки на город
Россияне атаковали Харьков "Шахедами".
По состоянию на 00:20 16 июля 2025 известно уже о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков.
Об этом пишет глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Им оказывается медицинская помощь.
Напомним, что россияне двигаются вперед: стало известно, где продвинулся враг.
Аналитики сообщили, куда двигается враг.