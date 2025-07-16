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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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74
Время на прочтение
1 мин

В Харькове растет количество пострадавших в результате российской атаки на город

Россияне атаковали Харьков "Шахедами".

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

По состоянию на 00:20 16 июля 2025 известно уже о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков.

Об этом пишет глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Им оказывается медицинская помощь.

Напомним, что россияне двигаются вперед: стало известно, где продвинулся враг.

Аналитики сообщили, куда двигается враг.

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