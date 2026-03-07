В Харькове растет количество жертв ракетного удара: под завалами нашли уже троих погибших

Удар по Харькову / © Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

В Харькове во время поисково-спасательной операции на месте российского удара по жилому дому спасатели обнаружили тела еще двух погибших.

Сначала под завалами обнаружили тело второго погибшего человека. Впоследствии спасатели сообщили об обнаружении тела третьей жертвы.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

На месте попадания идет разбор завалов и поисково-спасательная операция. Спасатели проверяют разрушенные конструкции, ведь под развалинами могут находиться люди .

Напомним, российская армия нанесла удар по жилой многоэтажке в Киевском районе Харькова. В результате атаки потерпел значительные разрушения подъезд пятиэтажного дома, также пострадали соседние здания.