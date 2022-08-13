Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Харькове раздались взрывы: не пренебрегайте личной безопасностью

Дата публикации
Просмотры
527
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Харькове раздались взрывы: не пренебрегайте личной безопасностью

Фото: ТСН.ua

Оставайтесь в безопасном месте.

Пользователи в социальных сетях сообщили о взрывах в Харькове.

Также об этом пишет Общественное. Харьков.

Оставайтесь в укрытиях.

Не пренебрегайте личной безопасностью и направляйтесь в укрытие.

Ожидаем официальные сообщения от власти.

Информация уточняется.

По предварительной информации, две из четырех ракет прилетели где-то в город.

Напомним, 10 августа украинские военные нанесли захватчикам значительные потери на Харьковском направлении, где кафиры вели штурмовые действия.

Читайте также:

Обстрелы регионов 12 августа / Харьков, Марганец, Никополь, Кривой Рог, Сумы - ТСН

Обстрелы регионов 12 августа / Харьков, Марганец, Никополь, Кривой Рог, Сумы - ТСН

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация