В Харькове раздались взрывы: не пренебрегайте личной безопасностью

Оставайтесь в безопасном месте.
Пользователи в социальных сетях сообщили о взрывах в Харькове.
Также об этом пишет Общественное. Харьков.
Оставайтесь в укрытиях.
Не пренебрегайте личной безопасностью и направляйтесь в укрытие.
Ожидаем официальные сообщения от власти.
Информация уточняется.
По предварительной информации, две из четырех ракет прилетели где-то в город.
Напомним, 10 августа украинские военные нанесли захватчикам значительные потери на Харьковском направлении, где кафиры вели штурмовые действия.
Читайте также:
- В Харькове показали свалку остатков ракет и зарядов в РСЗО, которыми оккупанты терроризируют город (видео)
- Трагическая ночь на Днепропетровщине: из-за обстрела РФ погибли 13 человек, ранены еще 11 (фото)
- Россия обстреляла центр Бахмута: погибли семь человек, еще шестеро получили травмы