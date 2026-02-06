- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 14
- Время на прочтение
- 1 мин
В Харькове раздались взрывы: под ударом пригород
В Харькове раздались взрывы: под ударом пригорода
В Харькове ночью раздались взрывы. По предварительной информации, под ударом оказался ближайший пригород города.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов .
В настоящее время детали относительно места попадания и возможных разрушений уточняются.
По состоянию на данный момент сообщений о пострадавших не поступало.
Жители региона призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях к отбою.
Массированный удар 3 февраля
Ночью против 3 февраля Харьков оказался под очередным российским ударом . Более шести часов в город летели реактивные системы залпового огня с кассетными боеприпасами, ракеты, КАБы и дроны разных модификаций. Город оказался под массированной комбинированной атакой, ставшей одной из самых длительных за все время великой войны.
В Харькове россияне массированно ударили по энергетике . Из-за обстрелов одна из ключевых ТЭЦ города получила существенные повреждения, а потому из систем отопления более 800 многоэтажек пришлось сливать воду.
По данным властей, во время этой атаки пострадали ключевые энергетические объекты, в частности, «Харьковская ТЭЦ-5» и электроподстанции «Харьковская» и «Залютино». В городе была введена чрезвычайная ситуация , ведь без отопления остались почти 105 тысяч жителей.