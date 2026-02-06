В Харькове раздались взрывы: под ударом пригород

Дрон / © tsn.ua

В Харькове ночью раздались взрывы. По предварительной информации, под ударом оказался ближайший пригород города.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов .

В настоящее время детали относительно места попадания и возможных разрушений уточняются.

По состоянию на данный момент сообщений о пострадавших не поступало.

Жители региона призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях к отбою.

Массированный удар 3 февраля

Ночью против 3 февраля Харьков оказался под очередным российским ударом . Более шести часов в город летели реактивные системы залпового огня с кассетными боеприпасами, ракеты, КАБы и дроны разных модификаций. Город оказался под массированной комбинированной атакой, ставшей одной из самых длительных за все время великой войны.

В Харькове россияне массированно ударили по энергетике . Из-за обстрелов одна из ключевых ТЭЦ города получила существенные повреждения, а потому из систем отопления более 800 многоэтажек пришлось сливать воду.

По данным властей, во время этой атаки пострадали ключевые энергетические объекты, в частности, «Харьковская ТЭЦ-5» и электроподстанции «Харьковская» и «Залютино». В городе была введена чрезвычайная ситуация , ведь без отопления остались почти 105 тысяч жителей.