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- Украина
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В Харькове раздалось более десяти взрывов: горожан призывают находиться в укрытиях
Россияне нанесли атаки по Харькову серией ударных дронов.
Под утро 6 мая 2025 года в Харькове раздалось около 15 взрывов.
Об этом сообщили очевидцы происшествий в сообщениях в социальных сетях.
Россияне массированно атаковали город ударными беспилотниками. Взрывы были слышны во всех районах Харькова.
Местные власти призывают не пренебрегать личной безопасностью и находиться в укрытиях.
"В Харькове прозвучала серия взрывов. До отбоя оставайтесь в безопасных местах. Угроза ударных беспилотников сохраняется", — заявил в сообщении в соцсетях глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.
Известно, что ранее РФ ударила по Харькову "Шахедами". Известно о полусотне пострадавших мирных жителей, среди которых 11-летняя девочка.