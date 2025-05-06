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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Харькове раздалось более десяти взрывов: горожан призывают находиться в укрытиях

Россияне нанесли атаки по Харькову серией ударных дронов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Под утро 6 мая 2025 года в Харькове раздалось около 15 взрывов.

Об этом сообщили очевидцы происшествий в сообщениях в социальных сетях.

Россияне массированно атаковали город ударными беспилотниками. Взрывы были слышны во всех районах Харькова.

Местные власти призывают не пренебрегать личной безопасностью и находиться в укрытиях.

"В Харькове прозвучала серия взрывов. До отбоя оставайтесь в безопасных местах. Угроза ударных беспилотников сохраняется", — заявил в сообщении в соцсетях глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

Известно, что ранее РФ ударила по Харькову "Шахедами". Известно о полусотне пострадавших мирных жителей, среди которых 11-летняя девочка.

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