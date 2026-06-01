В Харькове раздалось около 10 ударов: город атакуют российские дроны

В Харькове ночью раздалась серия взрывов. Российские войска нанесли около десяти ударов по окраинам Слободского района, граничащим с окружной дорогой.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов .

«Зафиксировано около 10 вражеских ударов в окрестностях Слободского района, граничащих с окружной. Будьте осторожны — в Харьков еще идут вражеские боевые дроны», — написал он.

Мэр призвал горожан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах, поскольку угроза новых атак остается актуальной.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется. В городе идет воздушная тревога.

