В Харькове раздался взрыв: что известно
Жителям Харькова следует находиться в укрытиях.
В Харькове днем раздался взрыв. Есть пострадавшие.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По предварительной информации, в результате вражеского удара по Шевченковскому району пострадали.
«На данный момент известно о двух пострадавших», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Как добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов , медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
«По предварительным данным, повреждены 3 автомобиля. Также произошло возгорание 4 гаражей», — добавил он.
Подразделения ГСЧС ликвидируют пожары.
Информация уточняется.