Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
300
Время на прочтение
1 мин

В Харькове раздался взрыв: что известно

Жителям Харькова следует находиться в укрытиях.

Автор публикации
Катерина Сердюк
Столб дыма.

Столб дыма.

В Харькове днем раздался взрыв. Есть пострадавшие.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По предварительной информации, в результате вражеского удара по Шевченковскому району пострадали.

«На данный момент известно о двух пострадавших», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Как добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов , медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

«По предварительным данным, повреждены 3 автомобиля. Также произошло возгорание 4 гаражей», — добавил он.

Подразделения ГСЧС ликвидируют пожары.

Информация уточняется.

