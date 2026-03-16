В Харькове раздался взрыв: город атаковал вражеский БпЛА

Перед взрывом военные предупреждали об угрозе БПЛА.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Взрыв раздался в Харькове / © Getty Images

В Харькове в ночь на 16 марта раздался взрыв в результате попадания вражеского ударного беспилотника.

Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов.

«По информации нашего Ситуационного центра, в Киевском районе Харькова зафиксировано попадание БПЛА типа „Шахед“», — говорится в сообщении.

Перед этим Воздушные силы сообщали, что в направлении Харькова двигалась группа вражеских ударных БПЛА.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на Запорожье 14 марта возросло количество жертв. В больнице скончался юный парень.

Мы ранее информировали, что российские захватчики атаковали Запорожский район, в результате чего были ранены четыре человека, среди которых двое детей.

