В Харькове раздался взрыв: город атаковал вражеский БпЛА
Перед взрывом военные предупреждали об угрозе БПЛА.
В Харькове в ночь на 16 марта раздался взрыв в результате попадания вражеского ударного беспилотника.
Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов.
«По информации нашего Ситуационного центра, в Киевском районе Харькова зафиксировано попадание БПЛА типа „Шахед“», — говорится в сообщении.
Перед этим Воздушные силы сообщали, что в направлении Харькова двигалась группа вражеских ударных БПЛА.
Ранее сообщалось, что в результате атаки на Запорожье 14 марта возросло количество жертв. В больнице скончался юный парень.
Мы ранее информировали, что российские захватчики атаковали Запорожский район, в результате чего были ранены четыре человека, среди которых двое детей.