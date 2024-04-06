В Харькове раздался взрыв: оккупанты наносят удары по городу

Мишенями врага остаются гражданские люди.
Армия РФ в очередной раз обстреливает город. В субботу, 6 апреля, в Харькове раздался взрыв.
Об этом сообщает "Общественное".
"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области: будьте в укрытиях!", – призвал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Как сообщил мэр города Игорь Терехов, оккупанты нанесли очередной удар по жилому району города. Предварительно речь идет об обстреле КАБами.
"О пострадавших и разрушениях информация уточняется", – сказал он.
Один человек погиб
Впоследствии Синегубов детализировал, что враг ударил по Шевченковскому району Харькова. К сожалению, по предварительным данным, один человек погиб, еще один – получил ранения.
"Есть повреждение гражданской инфраструктуры, возгорание автомобиля. Продолжается осмотр профильными службами", – резюмировал он.
Ранее в Харькове возросло число погибших в результате ударов российской армии в ночь на 6 апреля. Пока известно о семи жертвах ударов.
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