В Харькове раздался взрыв: оккупанты наносят удары по городу

Армия РФ в очередной раз обстреливает город. В субботу, 6 апреля, в Харькове раздался взрыв.

Об этом сообщает "Общественное".

"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области: будьте в укрытиях!", – призвал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, оккупанты нанесли очередной удар по жилому району города. Предварительно речь идет об обстреле КАБами.

"О пострадавших и разрушениях информация уточняется", – сказал он.

Один человек погиб

Впоследствии Синегубов детализировал, что враг ударил по Шевченковскому району Харькова. К сожалению, по предварительным данным, один человек погиб, еще один – получил ранения.

"Есть повреждение гражданской инфраструктуры, возгорание автомобиля. Продолжается осмотр профильными службами", – резюмировал он.

Ранее в Харькове возросло число погибших в результате ударов российской армии в ночь на 6 апреля. Пока известно о семи жертвах ударов.

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