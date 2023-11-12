В Харькове раздался взрыв, тревога не объявлялась — что произошло (видео)

По данным местных пабликов, предположительно, взрыв произошел на одной из заправок.

В воскресенье, 12 ноября, утром раздался мощный взрыв в Харькове.

Об этом сообщает Общественное.

Воздушная тревога в городе и области не объявлялась.

Как пишут местные паблики, вероятно, взрыв произошел на одной из заправок, расположенной в западной части города.

Как видно из видео, после взрыва виден пожар. Из-за инцидента перекрыли движение транспорта на одной из улиц. Правоохранитель разворачивает автомобили, которые планировали двигаться мимо места, где произошел взрыв.

По состоянию на 09:30 утра местные власти не прокомментировали инцидент.

В Харькове прогремел взрыв

Напомним, в ночь на 12 ноября Россия атаковала Украину ракетами, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и баллистическую ракету "Искандер-М".

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