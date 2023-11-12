В Харькове раздался взрыв, тревога не объявлялась — что произошло (видео)

По данным местных пабликов, предположительно, взрыв произошел на одной из заправок.
В воскресенье, 12 ноября, утром раздался мощный взрыв в Харькове.
Об этом сообщает Общественное.
Воздушная тревога в городе и области не объявлялась.
Как пишут местные паблики, вероятно, взрыв произошел на одной из заправок, расположенной в западной части города.
Как видно из видео, после взрыва виден пожар. Из-за инцидента перекрыли движение транспорта на одной из улиц. Правоохранитель разворачивает автомобили, которые планировали двигаться мимо места, где произошел взрыв.
По состоянию на 09:30 утра местные власти не прокомментировали инцидент.
Напомним, в ночь на 12 ноября Россия атаковала Украину ракетами, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и баллистическую ракету "Искандер-М".
Читайте также:
- Россияне активизировались сразу на нескольких направлениях и задействовали авиацию: что происходит на фронте
- Оккупанты продолжают атаки на Авдеевку: ВСУ отразили штурмы на 7 участках фронта — Генштаб
- ВСУ ведут наступательные действия в двух самых горячих направлениях: Генштаб сообщил последние новости с передовой