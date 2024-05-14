В Харькове раздаются мощные взрывы: что известно об ударах России по городу

Пока информации о пострадавших нет.

В среду, 14 мая, в Харькове несколько раз раздались мощные взрывы. В городе произошли "прилеты". Известно об ударе по жилищной высотке в центре города.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, а также мониторинговые каналы.

"Снова удар по району жилой застройки — вокруг многоквартирные дома. О разрушениях и пострадавших информация уточняется", — говорится в сообщении.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты несколько раз ударили по Харькову. В частности, по жилой застройке центральной части города. Он также предупреждает о вероятности повторных ударов.

"На данный момент информация о пострадавших не поступала. По разрушениям данные устанавливаются", — говорится в сообщении.

Заметим, что тревога в Харьковской области звучит с 14:32 — уже почти два часа. За это время в городе несколько раз было громко. Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской области.

Как сообщалось, около 15:30 Воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб в Харьковской области. Также тревога звучала в ряде областей на юге и востоке.

Напомним, к утру 14 мая россияне ударили по Харькову. Оккупанты попали по Киевскому району города управляемыми авиабомбами. Есть потерпевшие.

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