В Харькове раздаются мощные взрывы: РФ обстреливает город

Во вторник, 17 сентября, в Харькове раздалась серия мощных взрывов. Российские войска атакуют город.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

"Харьков под обстрелом оккупантов. Будьте осторожны", — призвал городской голова.

Взрывы в городе подтвердил и руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов. Заметим, что воздушные силы предупреждали о пусках КАБ на Харьковщине. Тревога в области раздается от 15:03.

Впоследствии Синегубов проинформировал, что экстренные службы выехали на проверку мест попаданий в городе и районе. В частности, одно из попаданий в Харькове произошло по открытой территории.

Как сообщалось, сегодня также в Сумах произошла серия мощных взрывов. Российские военные атаковали город.

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