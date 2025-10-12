- Дата публикации
-
- Украина
В Харькове раздаются взрывы: город под атакой РФ
Россияне нанесли удары по Харькову вечером 12 октября.
Поздним вечером, 12 октября, в Харькове прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Предварительно под атакой вражеских беспилотников оказался Шевченковский район.
По предварительной информации, прилет в Шевченковском районе города рядом с жилой застройкой. Информация нуждается в уточнении», — отметил Терехов.
Напомним, что за несколько часов до этой атаки около 18:00 россияне атаковали Харьков КАБами. Попадания КАВ зафиксировали в Немышлянском и Слободском районах города. Пострадал один человек.
Ранее сообщалось, что в Чугуеве на Харьковщине россияне уже второй раз разрушили лицей, который был отстроен после первого обстрела в 2022 году.