В Харькове раздаются взрывы: город под атакой РФ

Удар РФ по Харькову вечером 12 октября. Иллюстративный коллаж / © ТСН.ua

Поздним вечером, 12 октября, в Харькове прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Предварительно под атакой вражеских беспилотников оказался Шевченковский район.

По предварительной информации, прилет в Шевченковском районе города рядом с жилой застройкой. Информация нуждается в уточнении», — отметил Терехов.

Напомним, что за несколько часов до этой атаки около 18:00 россияне атаковали Харьков КАБами. Попадания КАВ зафиксировали в Немышлянском и Слободском районах города. Пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что в Чугуеве на Харьковщине россияне уже второй раз разрушили лицей, который был отстроен после первого обстрела в 2022 году.