Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
478
Время на прочтение
1 мин

В Харькове раздаются взрывы: город под атакой РФ

Россияне нанесли удары по Харькову вечером 12 октября.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук
Удар РФ по Харькову вечером 12 октября. Иллюстративный коллаж

Удар РФ по Харькову вечером 12 октября. Иллюстративный коллаж / © ТСН.ua

Поздним вечером, 12 октября, в Харькове прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Предварительно под атакой вражеских беспилотников оказался Шевченковский район.

По предварительной информации, прилет в Шевченковском районе города рядом с жилой застройкой. Информация нуждается в уточнении», — отметил Терехов.

Напомним, что за несколько часов до этой атаки около 18:00 россияне атаковали Харьков КАБами. Попадания КАВ зафиксировали в Немышлянском и Слободском районах города. Пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что в Чугуеве на Харьковщине россияне уже второй раз разрушили лицей, который был отстроен после первого обстрела в 2022 году.

Дата публикации
Количество просмотров
478
