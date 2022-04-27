В Харькове разоблачили местного жителя и гражданина Китая, которые шпионили в пользу иностранного государства

В Харькове разоблачили местного жителя и гражданина Китая, которые шпионили в пользу иностранного государства

В Харькове отправили в суд дело против 35-летнего местного жителя и гражданина Китая.

Мужчины шпионили в пользу иностранного государства и собирали сведения о информации, составляющей государственную тайну.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

"Гражданин Китайской Народной Республики, проживавший в г. Харьков, собирал сведения, составляющие государственную тайну Украины, чтобы в дальнейшем передать их указанному иностранному государству. Для этого он привлек посредника — харьковчанина, который предоставлял консультации и другую помощь для получения необходимых данных", — говорится в сообщении.

Гражданин Китая в марте 2021 договорился с сотрудником одного из научных центров о передаче ему секретной информации о разработке антикоррозионных покрытий.

"Механизм передачи указанных научно-технических работ согласовывали через 35-летнего харьковчанина-посредника. 5 ноября 2021 года, в ходе контроля за совершением преступления, при передаче сведений, гражданин КНР и посредник задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. 26 апреля 2022 года обвинительный акт направлен в Дзержинский районный суд г. Харькова", — говорится в сообщении.

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