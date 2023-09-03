В Харькове ребенок более суток провел один в закрытой квартире: полиция ищет родителей

В квартире царил беспорядок и антисанитария.

В Харькове спасатели и патрульные освободили ребенка, который более суток пробыл один в закрытой квартире. Событие произошло в Холодногорском районе областного центра.

Об этом сообщили в отделе коммуникации патрульной полиции Харьковской области.

"Патрульные прибыли по вызову о том, что уже почти сутки заявительницу затапливают из квартиры сверху. Также она сообщила, что все это время из-за двери дома доносился детский плач", — говорится в сообщении.

Спасатели открыли квартиру спецоборудованием. В помещении находилась маленькая девочка. Медики, также прибывшие по вызову, забрали ее в больницу. Полиция ищет родителей ребенка.

"Ребенок постоянно плакал, он был очень напуган и растерян. В квартире царил полный беспорядок и антисанитарные условия", — добавили патрульные.

Как сообщалось, пропавшего в Киевской области 4-летнего мальчика нашли мертвым. Ребенок утонул.

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