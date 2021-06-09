В Харькове ребенок выбежал на проезжую часть и его сбила машина: водитель среагировал мгновенно (видео)

Мальчик перебегал дорогу и его сбила легковушка.
В Харькове мальчик внезапно выскочил на дорогу и его сбил легковой автомобиль. Водитель ехал на небольшой скорости и резко затормозил.
Видео ДТП выложили в телеграмм-канале Харьков Life.
"Сбили ребенка на перекрестке Алешина -Александровский. Уважаемые родители, учите своих детей переходить правильно дорогу. Парень жив, получил синяки и ссадины", — отметили авторы видео.
Мальчик стоял на обочине, а потом вдруг побежал через дорогу и бросился под колеса "жигули". Водитель резко затормозил и ребенка отбросило на дорогу.
В Сети пользователи оценили мгновенную реации водителя:
- Молодец водитель "жигулей". И скорость была нормальной, и среагировал. Иначе было бы много искалеченных жизней.
- Водитель с нереальной реакцией.
- Малому повезло, думаю, пару синяков и ушибов. Молодец водитель, не гнал, и быстро среагировал.
Напомним, что в Одессе на Фонтанской дороге произошло ДТП. Трамвай сбил женщину-пешехода, которая вышла из маршрутки.