В Харькове ребенок выбежал на проезжую часть и его сбила машина: водитель среагировал мгновенно (видео)

Мальчик перебегал дорогу и его сбила легковушка.

В Харькове мальчик внезапно выскочил на дорогу и его сбил легковой автомобиль. Водитель ехал на небольшой скорости и резко затормозил.

Видео ДТП выложили в телеграмм-канале Харьков Life.

"Сбили ребенка на перекрестке Алешина -Александровский. Уважаемые родители, учите своих детей переходить правильно дорогу. Парень жив, получил синяки и ссадины", — отметили авторы видео.

Мальчик стоял на обочине, а потом вдруг побежал через дорогу и бросился под колеса "жигули". Водитель резко затормозил и ребенка отбросило на дорогу.

В Сети пользователи оценили мгновенную реации водителя:

Молодец водитель "жигулей". И скорость была нормальной, и среагировал. Иначе было бы много искалеченных жизней.

Водитель с нереальной реакцией.

Малому повезло, думаю, пару синяков и ушибов. Молодец водитель, не гнал, и быстро среагировал.

В Харькове автомобиль сбил мальчика, который перебегал дорогу

Напомним, что в Одессе на Фонтанской дороге произошло ДТП. Трамвай сбил женщину-пешехода, которая вышла из маршрутки.

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