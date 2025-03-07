В Харькове резко возросло количество пострадавших от российской атаки

В ОВА заявили, что россияне ударили по Харькову ракетой "Искандер".

В пятницу, 7 марта, российские войска нанесли удар по Харькову. Известно о по меньшей мере восемь пострадавших.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По информации ОВА, россияне ударили по Харькову ракетой "Искандер". Сообщалось, что в результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры, что повлекло перебои с теплоснабжением в восьми многоквартирных домах — без отопления остались 670 абонентов.

В ОВА добавили, что взрыв вызвал масштабные возгорания: сгорели пять автомобилей и десять гаражей, огонь также охватил одну из квартир. В частном секторе повреждены более 30 домов.

Напомним, россияне ударили по объектам "Нефтегаза".

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