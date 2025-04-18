ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
411
Время на прочтение
1 мин

В Харькове РФ попала баллистикой в многоэтажку: новые детали удара

Количество пострадавших значительно увеличилось — более 50 человек.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Getty Images

В Харькове на рассвете прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Количество пострадавших ракетного удара по Харькову возросло до 51 человека. На данный момент в городские больницы госпитализированы 13 человек, из них двое детей. Четыре человека в тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — написал он.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной утварью. Именно поэтому площади поражения очень большие.

В результате ракетного удара произошло попадание в многоквартирные жилые дома в Основянском районе.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
411
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie