В Харькове РФ попала баллистикой в многоэтажку: новые детали удара

Последствия атаки / © Getty Images

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В Харькове на рассвете прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Количество пострадавших ракетного удара по Харькову возросло до 51 человека. На данный момент в городские больницы госпитализированы 13 человек, из них двое детей. Четыре человека в тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — написал он.

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Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной утварью. Именно поэтому площади поражения очень большие.

В результате ракетного удара произошло попадание в многоквартирные жилые дома в Основянском районе.