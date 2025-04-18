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В Харькове РФ попала баллистикой в многоэтажку: новые детали удара
Количество пострадавших значительно увеличилось — более 50 человек.
В Харькове на рассвете прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
«Количество пострадавших ракетного удара по Харькову возросло до 51 человека. На данный момент в городские больницы госпитализированы 13 человек, из них двое детей. Четыре человека в тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — написал он.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной утварью. Именно поэтому площади поражения очень большие.
В результате ракетного удара произошло попадание в многоквартирные жилые дома в Основянском районе.