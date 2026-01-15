ТСН в социальных сетях

Украина
210
1 мин

В Харькове РФ разрушила крупный объект критической энергоинфраструктуры — детали

Терехов рассказал, что после этого удара Харьков готовится «к разным сценариям».

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Коллаж иллюстративный

Коллаж иллюстративный / © ТСН.ua

В Харькове русские войска разрушили крупный объект критической энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает в режиме 24/7, на месте — аварийные службы и профильные специалисты», — заявил глава Харькова.

Он заверил, что коммунальщики и энергетики делают все возможное, чтобы свести к минимуму последствия вражеских ударов и удержать управляемость ситуации.

«Мы готовились к разным сценариям, и сейчас действуем четко и ответственно. Информацию будем давать оперативно и по существу», — подытожил Терехов.

Ранее сообщалось, что в Харькове враг атаковал детский санаторий, в результате чего там загорелся пожар.

