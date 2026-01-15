В Харькове РФ разрушила крупный объект критической энергоинфраструктуры — детали

Коллаж иллюстративный / © ТСН.ua

Реклама

В Харькове русские войска разрушили крупный объект критической энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает в режиме 24/7, на месте — аварийные службы и профильные специалисты», — заявил глава Харькова.

Реклама

Он заверил, что коммунальщики и энергетики делают все возможное, чтобы свести к минимуму последствия вражеских ударов и удержать управляемость ситуации.

«Мы готовились к разным сценариям, и сейчас действуем четко и ответственно. Информацию будем давать оперативно и по существу», — подытожил Терехов.

Ранее сообщалось, что в Харькове враг атаковал детский санаторий, в результате чего там загорелся пожар.