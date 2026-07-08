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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Харькове россияне дважды попали по АЗС: есть пострадавший

Российские оккупационные войска совершили двойную атаку на заправочную станцию в Шевченковском районе Харькова.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Удар по одной из АЗС в Украине

Удар по одной из АЗС в Украине

В Харькове вечером 8 июля российские войска дважды нанесли удар по АЗС в Шевченковском районе города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«В Шевченковском районе вражеский дрон попал по автозаправке — на месте пожар», — написал Терехов.

Через некоторое время он сообщил о повторном попадании. Известно об одном пострадавшем. У него осколочное ранение.

Напомним, ночью 8 июля россияне нанесли ракетный удар по Основянскому и Немышлянскому районам Харькова, где повреждены более 20 частных домов, храм, автомобили и сеть уличного освещения, пострадавшие.

Сегодня утром в Немышлянском районе враг ударил ракетой по жилому дому. В результате атаки два человека погибли и еще 20 были ранены.

Также мы писали, что Россия системно охотится за украинскими заправками: только за последние недели в Харькове под ударом оказались шесть АЗС.

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Дата публикации
Количество просмотров
86
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