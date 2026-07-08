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В Харькове россияне дважды попали по АЗС: есть пострадавший
Российские оккупационные войска совершили двойную атаку на заправочную станцию в Шевченковском районе Харькова.
В Харькове вечером 8 июля российские войска дважды нанесли удар по АЗС в Шевченковском районе города.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«В Шевченковском районе вражеский дрон попал по автозаправке — на месте пожар», — написал Терехов.
Через некоторое время он сообщил о повторном попадании. Известно об одном пострадавшем. У него осколочное ранение.
Напомним, ночью 8 июля россияне нанесли ракетный удар по Основянскому и Немышлянскому районам Харькова, где повреждены более 20 частных домов, храм, автомобили и сеть уличного освещения, пострадавшие.
Сегодня утром в Немышлянском районе враг ударил ракетой по жилому дому. В результате атаки два человека погибли и еще 20 были ранены.
Также мы писали, что Россия системно охотится за украинскими заправками: только за последние недели в Харькове под ударом оказались шесть АЗС.